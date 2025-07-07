Şehit askerlerimiz için memleketlerinde son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandılar, kahramanlara son veda yürek dağladı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerden arındırılan bir mağarada yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu. Kahraman askerlerimiz memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı.

Türk milletinin yüreğinin bir kez daha şehit ateşiyle kavruldu. Terör örgütü PKK'nın 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit ettiği kahraman asker Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken, teröristlerden arındırılan mağarada 19 asker metan gazından zehirlendi. Kahraman askerlerden 12'si şehit oldu. Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'da, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir memleketi Bitlis'te son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı.

MALATYALI ŞEHİT ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı, askeri uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı karşılama töreni sonrası kara yolu ile Malatya'nın Pütürge ilçesine götürüldü. Şehit Akdoğan için Pütürge Orta Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

26 yaşındaki şehidin babası baba Remzi Akdoğan, anne Sebahat Akdoğan ve kardeşleri cenaze töreninde büyük üzüntü yaşarken, kılınan namazın ardından Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Pütürge İlçe mezarlığına getirildi. Şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, askeri ve mülki erkân, polis teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

İlgili Haber Türkiye hüzne boğuldu! Şehitlerimizin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı

BİTLİSLİ ŞEHİDE SON VEDA YÜREKLERİ DAĞLADI

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman Mehmetçik için bugün ikindi namazına müteakip Adilcevaz’a bağlı Karaşeyh Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir’in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi.

İlgili Haber Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olanların sayısı 12'ye yükseldi

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, "Şehitlik mertebesine ulaşan Şehidimiz Mahsun Yeşildemir’e Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün burada şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken, vatanımıza böylesine hayırlı evlat yetiştirdiği için şehidimizin babasının ve annesinin ellerinden öpüyorum ve kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, askeri yetkililer, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.