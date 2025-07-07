Türkiye hüzne boğuldu! Şehitlerimizin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerin naaşları, Hakkâri Yüksekova’daki Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok sayıda rütbeli katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerin naaşlarının memleketlerine uğurlandığını açıkladı.

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Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de metan gazından etkilenerek şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımızın naaşlarını, Hakkâri Yüksekova’daki Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurladık. Uğurlama törenine Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile katıldı."

Bakan Güler, şehitlerin son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, 12 kahraman askerimizin şehit düştüğü olayla ilgili şunları söyledi:

"Dün Pençe Kilit Harekât bölgesinde 28 Mayıs 2022’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhâl hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır.

"ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZ"

Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir.

"ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKARLIKLARINI ŞÜKRANLA YAD EDECEĞİZ"

Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakârlıklarını daima şükranla yâd edeceğiz.

Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir."