Memleketlerine şehit ateşi düştü: İşte aziz şehitlerimizin isimleri ve memleketleri

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2022'de şehit olan bir subayın naaşını ararken metan gazına maruz kalan 19 askerden 12’si şehit oldu. Acı haber İzmir'den Bitlis’e, Türkiye’nin dört bir yanını yasa boğdu. Kahraman askerlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2022 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında facia yaşandı. Teröristlerin daha önce hastane olarak kullandığı bir mağarada arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren 19 asker, metan gazına maruz kaldı. İlk etapta 5 asker şehit oldu, 14 asker hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, durumu ağır olan 7 askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Böylece şehit sayısı 12’ye yükseldi.

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Şehitlerin memleketlerine ateş düştü. İşte o kahraman askerlerin isimleri...

⬛AYDIN - ÜSTEĞMEN EGE AKAR

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 5 askerden Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın, 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

26 yaşındaki Üsteğmen Ege Akar’ın şehadet haberi İzmir’in Buca ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evine gelen askeri yetkililer, acı haberi baba ocağına iletti. Evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı siteye ve daireye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Ege Akar’ın babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin ise askeriyeden emekli memur olduğu öğrenildi. Akar’ın bir kardeşi daha bulunuyor. Henüz 26 yaşında olan genç subayın vatanı uğruna canını feda etmesi, mahalleyi yasa boğdu.

⬛MALATYA - MÜHİMMAT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ABDURRAHMAN AKDOĞAN

Metan gazı nedeniyle şehit olan bir diğer asker Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Gültekin’in de Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine ulaşıldı, memleketinde büyük üzüntü yaşanıyor.

2 yıldan fazladır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehidin görev yerinin Hakkari olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde olduğu belirtildi. 4 kardeş olan Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

⬛AKSARAY - PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKAN ÖZKANLI

Aksaray’ın Fatih Mahallesi’nde yaşayan anne Huriye Özkanlı’ya şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağının balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Evlerinin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, mahalle sakinleri ve şehidin yakınları eve akın etti. Bekâr olduğu öğrenilen Özkanlı’nın 3 kardeşi bulunuyor.

⬛BİTLİS - PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MAHSUN YEŞİLDEMİR

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine kayıtlı olan 10 kardeşli bir ailenin 9’uncu çocuğu Mahsun Yeşildemir’in şehadet haberi memleketine ulaştı. Hastanede tedavi altındayken hayatını kaybeden şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl, baba Nevzat Yeşildemir’e taziye ziyaretinde bulundu. Bekâr olan şehidin küçük yaşlardan itibaren asker olma hayali kurduğu öğrenildi.

⬛BALIKESİR - PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET KUŞAK

23 yaşındaki Ahmet Kuşak’ın şehadet haberi, Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Askeri yetkililer baba Mehmet (66) ve anne Cemile Kuşak’a (65) acı haberi ulaştırdı.

Baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin 5 kardeşi olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından mahalleli eve akın ederken, Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da aileye taziyelerini iletti.

⬛SİVAS - UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT ÜZÜM

Şehit Ümit Üzüm’ün acı haberi Sivas’ta yaşayan ailesine verildi. Dörteylül Mahallesi’ndeki evinde bulunan eşi Nazan Üzüm ve çocukları yasa boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Üzüm’ün cenazesinin memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin acısını paylaşmak isteyen komşuları ve akrabaları eve akın etti.

⬛MALATYA - ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AHMET GÜLTEKİN

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Gültekin'in Yedikule İlyas Bey Caddesi'ndeki baba ocağına gelerek, aileye şehadet haberini iletti.

Evine Türk bayrağı asılan şehidin 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Gültekin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

BİTLİS - PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELALETTİN UYANIK

🟥4 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehit sayısının 12'ye yükseldiği duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: