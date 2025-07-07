Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 07:04 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 07:35 - Güncelleme:

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada 2022’de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, metan gazına maruz kaldı. Şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi.

Kuzey Irak’tan acı haber gelmeye devam etti. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 28 Mayıs 2022’de çatışmada şehit düşen üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşılamadı. Bölge kontrol altına alındı, teröristler etkisiz hâle getirildi. Alan temizliğinin ardından şehit üsteğmeni arama faaliyetlerine yeniden başlandı. İlgili Haber Askerler tabutunu omuzlarda taşıdı... Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi FACİA YAŞANDI Önceden hastane maksadıyla kullanılan bir mağarada arama sırasında facia yaşandı. Mağaraya giren 19 asker metan gazına maruz kaldı. Kahramanlardan 5’i şehit düştü, 14’ü hastaneye kaldırıldı. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı MSB DUYURDU, 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şehit olan askerlerimizin sayısının 8'e yükseldiği yer aldı. Diğer askerlerin tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş