Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi

Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olanların sayısı 8&#039;e yükseldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada 2022’de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, metan gazına maruz kaldı. Şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi.

Kuzey Irak’tan acı haber gelmeye devam etti. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 28 Mayıs 2022’de çatışmada şehit düşen üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşılamadı. Bölge kontrol altına alındı, teröristler etkisiz hâle getirildi. Alan temizliğinin ardından şehit üsteğmeni arama faaliyetlerine yeniden başlandı.

FACİA YAŞANDI

Önceden hastane maksadıyla kullanılan bir mağarada arama sırasında facia yaşandı. Mağaraya giren 19 asker metan gazına maruz kaldı. Kahramanlardan 5’i şehit düştü, 14’ü hastaneye kaldırıldı.

MSB DUYURDU, 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şehit olan askerlerimizin sayısının 8'e yükseldiği yer aldı. Diğer askerlerin tedavileri ise sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boko Haram, saldırıya geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcahamam’da 2028 buluşması! AK Parti'nin yeni yol haritası belirlenecek - GündemAK Parti'nin yeni yol haritası belirlenecekKartalkaya'da 78 kişi ölmüştü! Grand Kartal katliamında ilk duruşma - GündemGrand Kartal katliamında ilk duruşmaSavunmada seri üretim yılı; 2026! “Kara-Gök-Mavi Vatan”ın korunmasında önemli bir eşik aşılacak - Gündem“Kara-Gök-Mavi Vatan” için önemli bir eşik aşılacakİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile mürüvvet genelgesi! Evlenecek çiftlere yardım edilecek - Gündemİçişleri'nden 81 ile mürüvvet genelgesi!Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - GündemTimur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıCHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - GündemÖzgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...