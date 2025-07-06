Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerken, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulundu. Öte yandan siyasi isimler de şehitler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize CenabıAllah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmalarının devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenen 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada bugün icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında 19 Mehmetçiğin yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kaldığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğunu anımsattı.

Şehidin aziz naaşını bulmak için bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kaldığını, 5 kahraman askerin şehit olduğunu aktaran Çelik, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: