Acı haberi MSB duyurdu: 5 asker metan gazından şehit oldu!

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerden arındırılan bir mağarada yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'i şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022 yılında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için bölgede devam eden arama-tarama çalışmalarından acı haber geldi.

Çalışmalar sırasında bölgede daha önce teröristler tarafından hastane maksadıyla kullanılan ve teröristlerden arındırılan mağarada 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerler 5'i şehit oldu.

Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AFAD ve TSK ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDEN ACI HABER

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz."

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.