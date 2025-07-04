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DEM Parti teyit etti! PKK'nın silah bırakacağı tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti teyit etti! PKK&#039;nın silah bırakacağı tarih belli oldu
DEM Parti, PKK, Terör, Türkiye, Öcalan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye hedefi fiilî olarak hayata geçiyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın silah bırakmasına ilişkin gelecek hafta tarihî anlara şahitlik edileceğini söyledi. Doğan “Yeni bir aşamaya geçiyoruz” dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın silah bırakma sürecine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Doğan “27 Şubat’ta Öcalan çağrı yapmıştı. Buna uygun olarak 12 Mayıs’ta örgüt kongre kararı almıştı. Tam olarak gün veremiyoruz ama önümüzdeki hafta tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bize çok soru geliyor, ‘Nerede ve ne zaman olacak?’ diye. Irak’ın kuzeyinde olması planlanıyor. PKK, Süleymaniye veya Erbil’de silahları bırakmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulmasına ilişkin ise “Artık bu komisyon kurulmalı ve yaz aylarında da çalışmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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