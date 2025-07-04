DEM Parti teyit etti! PKK'nın silah bırakacağı tarih belli oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın silah bırakma sürecine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Doğan “27 Şubat’ta Öcalan çağrı yapmıştı. Buna uygun olarak 12 Mayıs’ta örgüt kongre kararı almıştı. Tam olarak gün veremiyoruz ama önümüzdeki hafta tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bize çok soru geliyor, ‘Nerede ve ne zaman olacak?’ diye. Irak’ın kuzeyinde olması planlanıyor. PKK, Süleymaniye veya Erbil’de silahları bırakmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.