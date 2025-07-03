Silah bırakmada final ayı! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçiliyor

Suriye ve Kandil’in önemli isimlerinin Öcalan’la görüştüğü konuşuluyor. Sürecin önünde pürüz yok. Güvenlik kaynakları, Irak’ta silah bırakma hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

YILMAZ BİLGEN - Terörsüz Türkiye projesinde silah bırakma safhasının hayata geçirilmesi açısından temmuz ayında önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Örgüt içerisinde silah bırakma ve Türkiye ile anlaşma konusunda hâlen fikir ayrılıkları olduğunu söyleyen Temel Stratejik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Abdurrahim Temel “Ancak şu an tüm inisiyatif Öcalan’da. Hatta Suriye ve Kandil’in önemli isimlerinin doğrudan Öcalan’la görüştüğü bir düzlem var. Eskiden farklı ülkelerin yürüttüğü trafiği artık Ankara kendi iradesiyle gerçekleştiriyor. PKK’da silah bırakma temmuz ayı içerisinde yaşanacak tamamlayıcı gelişmelerle hız kazanacak” dedi.

“Temmuzda her şey netleşir. Bir anlamda ilk ilan edildiği günden bu yana bir çok açıdan temmuz final ayı” ifadelerini kullanan Temel, şunları söyledi: Silah bırakma periyodu hukuki düzenlemelerle paralel yürütülecek. Çünkü 50 bini aşkın kişiden bahsediyoruz. Bunların hepsi silahlı militan değil. Silah bırakanlar, ya da farklı dönemlerde hüküm giyip Irak, Suriye ya da Avrupa, ABD gibi ülkelere gidenler var. Bu noktada sadece 150-200 kişilik bir lider kadro ile ilgili özel düzenleme yapılacak. Diğerleri ile ilgili hukuki konsept genel kapsamda olacak.

Öte yandan, gazetemize konuşan güvenlik kaynakları ise Irak’ın kuzeyinde teslim sürecine ilişkin askerî hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Kritik hatta İsrail’e ait drone hareketliliği gözlenmekte ve bu insansız hava araçları ile PKK’nın özellikle Suriye’ye geçişlerine dönük hava kalkanı oluşturulmakta. Güvenlik kaynakları ayrıca geçtiğimiz günlerde Irak’taki TSK mevzilerine dönük kamikaze saldırısı ve devam eden orman yangınlarındaki sabotaj izlerinin mesaj niteliği taşıdığını aktardı.