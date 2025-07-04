MSB’den AB’ye Libya resti: Yok hükmündedir, kabul edilemez

MSB kaynakları, “Türkiye-Libya arasında Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına uygundur. Yunan ve Rumların kışkırtması ile AB’nin bu anlaşmayı ‘hukuksuz’ olarak nitelemesini kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİM ERASLAN -Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı hedef alan ifadeleri kabul etmediklerini açıkladı.

MSB kaynakları, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını, her iki ülkenin haklarını muhafaza edecek şekilde hükümler içerdiğini kaydetti.

Mutabakat muhtırasının hem Türkiye hem de Libya tarafından Birleşmiş Milletlere bildirildiğini ve kayıt altına alındığını ifade eden kaynaklar, söz konusu anlaşmanın Doğu Libya tarafından kısa süre sonra imzalanacağını, bunun da üçüncü ülkeleri rahatsız ettiğini belirtti.

YUNANLAR AB’Yİ KIŞKIRTTI

Kaynaklar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtırasının Avrupa Birliği (AB) tarafından ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesinin reddedildiğini belirtti. MSB kaynakları,

“Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir” dedi.

PROVOKASYONLARA DİKKAT

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar, sürecin MİT tarafından yönetildiğine dikkat çekerek, MSB’nin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinin altını çizdi. Kaynaklar provokasyonlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti. Öte yandan, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizdi.

3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 176, Menbiç bölgesinde ise 212 kilometre olmak üzere toplam 388 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini açıkladı. Tuğamiral Aktürk, “Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirilmiştir” dedi.