Türkiye'nin Pentagonu: MSB, Genelkurmay ve Kuvvet komutanlıkları bir arada... Ay Yıldız Kampüs'te sona gelindi

MSB, 2026 yılında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinin yapılacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi'nin yüzde 92'sinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlık kaynakları; 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak Ay Yıldız Yerleşkesi'nde yapılacağına dair iddialar üzerine ise şunları kaydetti:

"2026 yılında Türkiye'de icra edilecek NATO liderler zirvesinin Ankara'da Ay Yıldız Yerleşkesi'nde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi'nin 1'inci etap işleri (kaba inşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci etap işleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır."

12 MİLYON METREKARE ALANA YAPILACAK

Kamuoyunda "Ay Yıldız Projesi" olarak da adlandırılan proje ile bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanması diğer taraftan zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor.

Mimari yapısıyla dikkati çeken yerleşke 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait binalar, Ay Yıldız Projesi'nin tamamlanmasıyla aynı çatı altında buluşturacak.

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15 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK

Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri 1680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak. Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.

Alanın önünde yıldız şeklinde karşılama ve sergi salonu binası yer alacak. Farklı mimari yapısının yanı sıra yeni yerleşke beton yapısından siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan KBRN tehditlerine kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak tasarlandı.

Çevre dostu ve akıllı niteliklere ait karargah binaları dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü, teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve en fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak.