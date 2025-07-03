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Memur ve emeklinin beklediği haber! Temmuz zammı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla 2025'in ilk 6 aylık enflasyonu da belli oldu. Böylece memur ve emeklinin temmuz zammı netleşti. Peki milyonlar yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 odu.

📌 6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

AyAylık EnflasyonYıllık Enflasyon
Ocak%5,03%42,12
Şubat%2,27%39,50
Mart%2,46%38,10
Nisan%3,00%37,86
Mayıs%1,53%35,41
Haziran%1,37%35,05

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU 

Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon netleşirken, memur ve emekli zammı da belli oldu.  SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, memur ve memur emeklileri ise 2025'in ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Memur ve emeklinin beklediği haber! Temmuz zammı belli oldu - 1. Resim

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,67

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53, haziranda yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. 

Memur ve emeklinin beklediği haber! Temmuz zammı belli oldu - 2. Resim

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Böylece SSK ve BağKur emeklileri temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 502 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 670 liraya yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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