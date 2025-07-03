2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti belli oldu: Bedelli askerlik ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 280 bin 875 TL oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

Kesinleşen 6 aylık enflasyonla birlikte memur ve emeklinin maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,57 oldu.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NETLEŞTİ

Yüzde 15.57'lik memur ve memur emekli zam oranıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL’ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.