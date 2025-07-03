Enflasyon açıklandı, temmuz kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artışlar
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kira zam oranı da belli oldu. Temmuz ayında kira zammı tavan oranı yüzde 43,23 oldu. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre artış miktarları...
Koronovirüs salgını döneminde fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik zam sınırı 1 Temmuz 2024'te sona ermişti. Bu tarihten itibaren kiralar yeniden 12 aylık enflasyona göre belirlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Temmuz 2025 kira zammı da belli oldu.
TEMMUZ 2025 KİRA ZAMMI NE KADAR?
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda 35,05 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 43,23 olarak açıklandı. Böylece temmuz ayında kiralara en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapılabilecek.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %43,23
Zam bedeli: 4.323 lira
Zamlı kira bedeli: 14.323 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 17.187 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 20.052 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 22.916 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 25.781 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 28.646 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 35.807 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 42.969 lira
Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 50.130 lira
Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 57.292 lira