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Enflasyon açıklandı, temmuz kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artışlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enflasyon, Kira Zammı, Kira Artışı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kira zam oranı da belli oldu. Temmuz ayında kira zammı tavan oranı yüzde 43,23 oldu. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre artış miktarları...

Koronovirüs salgını döneminde fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik zam sınırı 1 Temmuz 2024'te sona ermişti. Bu tarihten itibaren kiralar yeniden 12 aylık enflasyona göre belirlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Temmuz 2025 kira zammı da belli oldu.

TEMMUZ 2025 KİRA ZAMMI NE KADAR? 

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda 35,05 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 43,23 olarak açıklandı. Böylece temmuz ayında kiralara en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapılabilecek. 

Enflasyon açıklandı, temmuz kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artışlar - 1. Resim

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %43,23
Zam bedeli: 4.323 lira
Zamlı kira bedeli: 14.323  lira

Enflasyon açıklandı, temmuz kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artışlar - 2. Resim

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 17.187 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 20.052 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 22.916 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 25.781 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 28.646 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 35.807 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 42.969 lira

Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 50.130 lira

Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 57.292 lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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