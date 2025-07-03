Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı 

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen enflasyon verisini açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,05 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Bakan Şimşek'ten de konuya ilişkin "Gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek." paylaşımı geldi. İşte detaylar...

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %30,20 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

📌6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

Ay Aylık Enflasyon Yıllık Enflasyon Ocak %5,03 %42,12 Şubat %2,27 %39,50 Mart %2,46 %38,10 Nisan %3,00 %37,86 Mayıs %1,53 %35,41 Haziran %1,37 %35,05

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,27 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,62 ARTTI, AYLIK %1,76 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı: