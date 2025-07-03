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Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enflasyon, Memur Maaş, Emekli Maaş, Enflasyon Oranı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen enflasyon verisini açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,05 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Bakan Şimşek'ten de konuya ilişkin "Gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek." paylaşımı geldi. İşte detaylar... 

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 1. Resim

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %30,20 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

📌6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

AyAylık EnflasyonYıllık Enflasyon
Ocak%5,03%42,12
Şubat%2,27%39,50
Mart%2,46%38,10
Nisan%3,00%37,86
Mayıs%1,53%35,41
Haziran%1,37%35,05

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 2. Resim

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,27 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 3. Resim

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,62 ARTTI, AYLIK %1,76 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 4. Resim

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 5. Resim

"Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi.

Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.

Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak."

Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek.

Memur ve emekli zammı için kritik gün! Enflasyon rakamları açıklandı  - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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