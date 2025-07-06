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Askerler tabutunu omuzlarda taşıdı... Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Askerler tabutunu omuzlarda taşıdı... Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Isparta'da 33 yıl önce şehit olan Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin'in annesi, vasiyeti üzerine askerler tarafından omuzlarda taşınarak ebediyete uğurlandı.

Şanlıurfa'da 33 yıl önce şehit düşen Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin'in annesi Remziye Çetin, 86 yaşında hayatını kaybetti.

ŞEHİT ANNESİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Çetin'in hayattayken kendisini ziyaret eden kent protokolünden, vefatında tabutunun askerlerin omuzunda taşınmasını istediği vasiyeti yerine getirildi.

Askerler tabutunu omuzlarda taşıdı... Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi - 1. Resim

ŞEHİT OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Remziye Çetin'in cenazesi, Sevinçbey köyünde kılınan cenaze namazının ardından şehit oğlunun kabrinin yanına defnedildi.

Şehit annesinin cenaze törenine, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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