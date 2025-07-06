Acı haber memleketlerine ulaştı! 5 kahraman askerin baba ocağında gözyaşları sel oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerden arındırılan bir mağarada yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'i şehit oldu. Şehitlerin acı haberi memleketlerine ulaştı. Baba ocaklarında gözyaşları sel oldu.

Terör örgütü PKK'nın 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit ettiği kahraman asker Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken, teröristlerden arındırılan mağarada 19 asker metan gazından zehirlendi. Kahraman askerlerden 5'i şehit oldu.

MSB şehit askerlerin isimlerinin Ege Akar, Abdurrahman Akdoğan, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak olduğunu açıkladı.

Şehit askerlerin acı haberi memleketlerine ulaştı. Türk bayrağının asıldığı baba ocağında gözyaşları sel oldu.

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MALATYALI ŞEHİT İÇİN BABAOCAĞINDA GÖZYAŞLARI

Şehit olan 5 askerden biri olan Malatyalı Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın baba ocağına acı haberi ulaştı. İlçe kaymakamı ve askeri yetkililer tarafından Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan baba Remzi Akdoğan ile anne Sabahat Akdoğan'a oğullarının şehadet haberi verildi.

Acı haber ile birlikte şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de Pütürge ilçesine giderek şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve ilçe deki diğer yetkililerinde ziyaret ettiği şehidin evinde gözyaşı hakim olurken cenaze töreninin yarın ilçe merkezinde olacağı öğrenildi.

2 yıldan fazladır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehidin görev yerinin Hakkari olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde olduğu belirtildi. 4 kardeş olan Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

AKSARAYLI ŞEHİT ÖZKAN'IN BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

İZMİRLİ ŞEHİDİN BABASI EMEKLİ ASTSUBAY, ANNESİ ASKERİYEDE MEMURDU

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.