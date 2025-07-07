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Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında 12 kahraman Mehmetçik, metan gazına maruz kalarak şehit düştü. Türkiye acı günlerinden birini yaşarken; şehit askerlerin daha önce kaydedilen görüntüleri ve ortaya çıkan yazışmalar yürekleri sızlattı. Piyade Üsteğmen Ege Akar, "Ailenize mesajınız var mı?" sorusuna "Beklemesinler" cevabını verirken; Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir ise düğününde eşiyle omuz omuza oynuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olduğu bildirildi.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 1. Resim

Acı haberle birlikte 12 eve ateş düşerken, şehit olan askerlerimizden geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

ŞEHİT ASTSUBAY MANGURA'NIN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ: EŞİYLE OMUZ OMUZA OYNAMIŞ

Şehit askerlerden Manisa’nın Akhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın (37), 2018 yılında Melahat Türkgenç ile yaptığı düğünde çekilen görüntüler yürek burktu.

Evlendikten bir yıl sonra Deniz Ece isimli bir kızı olan Şehit Fikret Mangura'nın, düğününde yaşadığı mutluluk gözlerine yansırken; eşi ile omuz omuza oynadığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. 

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 1. Resim

YEŞİLDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜSÜ: SANA MİNNETTARIZ MAHSUN

Şehadet haberiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Bitlis’in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in, bir operasyonda arazide çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte görev başında görülen Yeşildemir'in yüzündeki gülümseme dikkat çekti.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 2. Resim

Genç yaşta vatan toprağına düşen Yeşildemir'in görüntülerini izleyenler, "İşte gerçek vatan evladı", "Sana minnettarız Mahsun" ve "Unutmayacağız" şeklindeki mesajlarla duygularını dile getirdi.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 3. Resim

ŞEHİT ÜSTEĞMEN AKAR'DAN AİLESİNE VEDA: BENİ BEKLEMESİNLER

Şehit düşen askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın, daha önce tatbikat sırasında kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Akar’ın "İstikamet Kızılelma, beklemesinler" sözleri yürek burktu.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 4. Resim

Görüntülerde; kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna Akar, "Kızılelma" cevabını veriyor. "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusunu ise "Beklemesinler" şeklinde cevaplıyor.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 5. Resim

ŞEHİT ASKER ÖZHANLI, ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORMUŞ

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Özkanlı'yla ilgili ortaya çıkan bir detay duyanları bir kez daha kahretti.

Yurda şehit ateşi düştü, geriye yürek yakan hikayeler kaldı! Kahreden veda: Beklemesinler - 6. Resim

Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki operasyonda şehit düşen Özkanlı'nın, maaşıyla durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan yazışmalareda; Özkanlı'nın, burs vermek için ısrarcı olduğu görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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