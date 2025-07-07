Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şehit Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı! Asker arkadaşı duyurdu: Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar

Şehit Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı! Asker arkadaşı duyurdu: Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) vasiyeti ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 6 Temmuz'da icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu.

Şehit Kani Obi vasiyeti ortaya çıktı! "Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar" - 1. Resim

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ 

Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Ordu Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi’ye iletildi. Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.

"DEVREMİN VASİYETİ VARDI"

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, "Şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi, bir yerde paylaşırsınız diye ama 'Şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" mesajı yer aldı.

Şehit Kani Obi vasiyeti ortaya çıktı! "Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar" - 2. Resim

CENAZESİ 8 TEMMUZ'DA

Ordulu şehit Kani Obi, 8 Temmuz Salı günü Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ivan Rakitic futbolcu bıraktı! Yeni görevi belli olduBakan Şimşek imzaladı, zamlar netleşti! İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - GündemUzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli olduKonya'ya dev yatırım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seydişehir-Bozkır Yolu, 2028'de tamamlanacak - GündemKonya'ya milyarlarca liralık dev yatırımAslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme - GündemHayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişmeAyşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı - Gündem11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı!Türkiye hüzne boğuldu! Şehitlerimizin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı - GündemŞehitlerimizin naaşları törenle uğurlandıZonguldak’ta cinayet: Eşini bıçaklayarak öldürdü - GündemZonguldak’ta cinayet: Eşini bıçaklayarak öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...