Şehit Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı! Asker arkadaşı duyurdu: Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) vasiyeti ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 6 Temmuz'da icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu.

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Ordu Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi’ye iletildi. Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.

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"DEVREMİN VASİYETİ VARDI"

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, "Şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi, bir yerde paylaşırsınız diye ama 'Şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" mesajı yer aldı.

CENAZESİ 8 TEMMUZ'DA

Ordulu şehit Kani Obi, 8 Temmuz Salı günü Korgan ilçesinde toprağa verilecek.