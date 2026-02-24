Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Tutal için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan kızı “Söz veriyorum baba. Bana yakıştırdığın gibi mücadeleci olacağım. Pes etmeden, iyi kalple devam edeceğim hayatıma. Seni çok seviyorum” şeklindeki konuşmasıyla babasına verdiği sözü dile getirdi.

“Güneşi Gördüm”, “Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üstünde” ve “Hükümet Kadın” gibi yapımlarla tanınan Ali Tutal, 27 Ocak’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Tutal’ın cenazesinde yürek burkan veda… Kızı gözyaşlarıyla söz verdi

SANATÇI DOSTLARI KATILDI

Tutal için Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlendi. Sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim ile sevenlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Oyuncular Nuri Alço, Nur Sürer ve Halil Ergün’ün de katıldığı veda programında meslektaşları Tutal’ı alkışlarla andı.

NURİ ALÇO: 45 SENELİK ARKADAŞIMDI

Oyuncu Nuri Alço, arkadaşının kaybıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Benim 45 senelik arkadaşım. Ocakbaşı çalıştırdığı o zamanlar Ahmet Kaya falan her akşam orda buluşurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. En son onu hastanede ziyaret ettim. Yoğun bakımdaydı. Kızı ve hanımıyla konuştum. Hayırlı bir günde gitti. Kalbi yüreği güzel bir insandı" dedi.

HALİL ERGÜN: ÇOK KIYMETLİ BİR EMEKÇİYDİ

Törende konuşan Halil Ergün, Tutal’ın sanat hayatındaki emeğine vurgu yaparak, “Önemli işlerde birlikte çalıştık. Ali, sessiz ama çok kıymetli bir emekçiydi” ifadelerini kullandı.

“SÖZ VERİYORUM SANA BABA…”

Usta oyuncunun kızı Duçem de törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Babasına verdiği sözü dile getiren Tutal’ın kızı, mücadeleci duruşunu sürdüreceğini belirterek “Söz veriyorum sana baba. Bana yakıştırdığın gibi mücadeleci olacağım. Pes etmeden, iyi kalple devam edeceğim hayatıma. Seni çok seviyorum” dedi.

Alİ Tutal, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

