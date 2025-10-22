Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aile şikayetini geri çekti! Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu

Aile şikayetini geri çekti! Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aile şikayetini geri çekti! Zehra Kınık&#039;a verilen hapis cezası bozuldu
Ceza, Hapis, İstanbul, Beykoz, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fatma Zehra Kınık Demir’in ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. Ceza Dairesi, Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Beykoz’da 9 Temmuz’da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu.

Ceza Dairesi, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini'ÖSYM sistemine girildi' iddiası! Adayların tercihleri nasıl değişti?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Uraloğlu açıkladı: Son bir haftada 500 binden fazla zararlı internet sitesine erişim engeli - Gündem500 bin internet sitesine erişim engeli!Türkiye ile Katar arasında yeni dönem! Ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı - GündemTürkiye ile Katar arasında yeni dönem!Araç satışı görünümlü rüşvet! Rıza Akpolat ile ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı - Gündem8 milyonluk araçları örgüt liderine 15'e sattıTokat'ta acı olay! sobaya jel dökerken vücudu yanan genç kız kurtarılamadı - GündemSobaya jel dökerken vücudu yanan genç kız kurtarılamadıAdana'da takipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptı! Polise yakalandığını fark etmedi bile - GündemTakipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptıLütfü Savaş mahkemeye başvurdu: CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi! - GündemCHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...