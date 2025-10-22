Araç satışı görünümlü rüşvet! Rıza Akpolat ile ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede 45. eylem olarak anlatılan eylemde, şüpheli Rıza Akpolat'ın kasko değerleri yaklaşık 9 milyon lira civarında olan ancak gerçekte daha düşük bedele satılacak iki otomobilini Alican Abacı'yı aracı kılarak örgüt lideri Aktaş'ın 15 milyon liraya satın almasını sağladığı, gerçekte iki aracın toplam 7 ila 8 milyon lira civarında bedele satılabilecekken Aktaş'ın iki katı fiyata satın almasını, satın aldığı bedelden daha düşük bedele satışa çıkarmasını ticari faaliyet olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı belirtildi.

AKPOLAT'IN TALEP ETTİĞİ RÜŞVET

İddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde kurduğu sistemin zarar görmemesi ve belediyeden ihale almak adına Rıza Akpolat'tan gelen talebi kabul ettiği, ticari hayatın olağan akışına uymayan bu araç satışının gerçekte Akpolat'ın talep ettiği rüşvet olduğu ifade edildi.

RÜŞVET PARALARININ BİR KISMI CHP'NİN YÖNETİM KADROSUNUN DİZAYNINDA KULLANILDI İDDİASI

Şüpheli Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığının belirtildiği iddianamede, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin, gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks hayat sürmelerini sağladığı, bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkan yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığının tespit edildiği, topladığı rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunun dizaynında kullandığının değerlendirildiği kaydedildi.