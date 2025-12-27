Zelenskiy'den 'referandum' sinyali: Barış önceliğimiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceliğinin 'savaşın sona ermesi' olduğunu belirterek, barış planının halk tarafından onaylanabileceğini ve ülkenin yeniden yapılanması için uzun vadeli bir programın hazırlandığını açıkladı.
- Ukrayna'nın en öncelikli hedefi savaşı sona erdirmektir.
- Hazırlanan barış planı, halkın referandum veya yasal değişikliklerle onayına sunulacak.
- Toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna için hassas konulardır.
- Zelenskiy, Rusya'yı durdurmak için Avrupa ve ABD'nin desteğinin hayati olduğunu vurguladı.
- Savaş sonrası yeniden yapılanma için 700-800 milyar dolar gerekiyor ve 2040'a kadar toparlanma hedefleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile barış görüşmeleri için ABD’ye gitmeden önce Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı’nın kendileri için hassas konular olduğunu vurguladı.
REFERANDUM SİNYALİ
Zelenskiy, üzerinde çalıştıkları barış planında yer alan maddelerin halk tarafından onaylanması gerektiğini belirterek, bunun bir referandum veya yasal değişiklikler aracılığıyla olabileceğini söyledi. Ayrıca seçim veya referandum süresince ülke genelinde güvenliğin sağlanması ve gözlemcilerin bulunmasının önemine dikkat çekti.
"AVRUPA VE AMERİKA YANIMIZDA OLURSA..."
20 maddelik barış planında bazı tavizler verdiklerini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim önceliğimiz barış” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, uluslararası desteğin önemine işaret ederek, “Eğer Avrupa ve Amerika bizim yanımızda olursa, birlikte Putin’i durdurabiliriz” dedi.
TOPARLANMADA HEDEF 2040
Öte yandan Zelenskiy, savaş sonrası Ukrayna’nın altyapısının yeniden inşası için yaklaşık 700-800 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını belirtti. ABD ile ortak yatırım fonu oluşturmayı planladıklarını açıklayan Zelenskiy, ülkenin 2040 yılına kadar toparlanmasını hedeflediklerini kaydetti.