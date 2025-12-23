Ukrayna ordusu geri çekildi! Rusya Siversk'te kontrolü sağladı
Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Siversk kentinden geri çekildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kararın askerlerin can güvenliği ve kaynakların korunması için alındığını belirterek, Rus ordusunun sayısal üstünlüğünden ve kesintisiz saldırılarından dolayı tehdit altında olduklarını söyledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Rus ordusunun sayısal üstünlük sağladığı ve kesintisiz baskılarını sürdürdüğü Donetsk bölgesinin Siversk kentinden geri çekildiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafik sürerken, taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Siversk kentinden geri çekildiğini bildirdi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geri çekilme kararının askerlerin can güvenliği ve kaynakların korunması doğrultusunda alındığı aktarılırken, "İşgalciler sayısal üstünlükleri ve küçük taarruz gruplarının olumsuz hava şartları sırasındaki kesintisiz baskıları sayesinde ilerleme kaydetti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna ordusunun kentteki Rus unsurlarına yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilirken, geri çekilme sürecinde de karşı tarafa ağır kayıplar yaşatıldığı öne sürüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kentte konuşlanan Rus unsurlarının lojistiklerinin kısıtlandığını ve Rusya’nın cephede daha fazla ilerleme kaydetmemesi için bütün önlemlerin alındığını açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Siversk kentinin, Donetsk bölgesinin savunmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Siversk’in, Ukrayna’nın "kale kuşağı" olarak nitelendirilen bölgesinin kuzeyinde kalan Sloviansk şehrine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor.