Sıkı şekilde korunan Putin’in gözde hava üssüne sızan Ukrayna ajanları, jetleri hangar içinde yakarak sessizce bölgeden ayrıldı. Operasyonun görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Ukrayna, Rusya’nın batısında yer alan ve sıkı şekilde korunan bir hava üssüne gizlice girerek iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.

Saldırıda toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan iki Rus Su-30 jetinin kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna yaktı geçti! Rus üssünde 100 milyon dolarlık darbe

HANGARA SIZDILAR, JETLERİ İÇERİDE VURDULAR

Ukrayna askeri istihbaratı, operasyonun doğrudan bir hangarın içinde gerçekleştiğini açıkladı.

Paylaşılan görüntülerde uçakların kuyruk numaraları, kokpit içleri ve en az bir jetin alev aldığı anlar yer aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren ajan, havaalanına fark edilmeden girip aynı şekilde sessizce ayrıldı.

HEDEF RUSYA’NIN KALBİ

Ukrayna basınına göre, Rusya’nın Lipetsk kenti yakınlarındaki bir hava üssüne düzenlenen saldırıyla Kiev yönetimi, cepheden yüzlerce kilometre uzaktaki üslerin bile savunmasız olduğunu göstermek istedi.

Operasyonun iki hafta boyunca planlandığı aktarıldı.

SU-30’LAR DEVRE DIŞI KALDI

İmha edilen uçakların Sovyet tasarımı, çift motorlu Su-30 savaş uçakları var.

Ukrayna, ilk aşamada bir Su-30 ve bir Su-27’nin vurulduğunu duyurmuş, daha sonra hedef alınan iki uçağın da Su-30 olduğu bilgisini paylaştı.

Daha önce de insansız hava araçlarıyla Rus topraklarına sızan Ukrayna, önemli üslerin yakınında düzenlediği saldırılarla çok sayıda uçağı vurmuştu.

HAVA HAKİMİYETİ SAVAŞI KIZIŞIYOR

Ukrayna-Rusya savaşı, havada tam üstünlüğün sağlanamadığı bir çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da karşılıklı olarak savaş uçaklarını vururken, cephede ilerleme yavaşladı.

NATO YENİ SAVUNMA ARAYIŞINDA

Yaşananlar sonrası NATO, üsleri ve kritik varlıkları korumak için daha ucuz ve etkili savunma sistemlerine yöneldi. Ukrayna’nın sahada geliştirdiği yöntemler, Batı orduları için yeni bir yol haritası olarak görülüyor.

