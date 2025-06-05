Örümcek Ağı Operasyonu'nda 'Türkiye' detayı! "Saldırının arkasında eski bir DJ var"

Rusya’nın dört farklı hava üssüne yapılan ve milyarlarca dolarlık hasara yol açan insansız hava aracı saldırısının arkasından beklenmedik bir isim çıktı.

Rusya’da milyarlarca dolarlık hasara yol açan insansız hava aracı saldırılarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. "Örümcek Ağı Operasyonu" olarak adlandırılan saldırının arkasında, eski bir Ukraynalı DJ Artem Timofeev ve roman yazarı eşi Ekaterina Timofeeva’nın olduğu öne sürüldü.

DÖRT HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Ukrayna'nın Rusya’daki dört hava üssüne eşzamanlı gerçekleştirdiği saldırıda, patlayıcı yüklü insansız hava araçları TIR konteynerlerine gizlenerek üslerin yakınına ulaştırıldı. Saldırıda, Rus ordusuna ait stratejik öneme sahip çok sayıda uçağın ya imha edildiği ya da ağır hasar aldığı bildirildi.

GÖZLER BU ÇİFTE ÇEVRİLDİ

Rusya, saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Artem Timofeev’in peşinde. İddiaya göre Timofeev, saldırıda kullanılan TIR’ların kayıtlı olduğu lojistik firmasının sahibi.

Eşi Ekaterina Timofeeva’nın da saldırıya yardım ettiği ileri sürüldü. Timofeeva’nın "Beni severken kötü oldum" adlı bir romanın yazarı olduğu belirtiliyor. Saldırı öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Timofeeva’nın, son iki haftadır ortadan kaybolduğu ve hesaplarını sildiği öne sürüldü.

SALDIRI 117 İHA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ukrayna kaynaklarına göre, saldırı önceden modifiye edilen TIR’ların üzerine yerleştirilen açılır kapanır konteyner sistemleriyle yapıldı. Hedefe yaklaşıldığında uzaktan aktive edilen sistemle kapaklar açıldı ve içindeki 117 İHA havalanarak Rus hava üslerine saldırdı.

Saldırının ardından Tu-95 tipi nükleer bomba taşıyabilen uçakların üçte birinin imha edildiği, toplamda 41 savaş uçağının zarar gördüğü ve yaklaşık 7 milyar dolarlık zarar oluştuğu iddia edildi. Ancak bu rakamların doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RUSYA: ÇİFT TÜRKİYE ÜZERİNDEN KAÇMIŞ OLABİLİR

Rus güvenlik kaynaklarına göre, Artem Timofeev’in bir dönem Kiev’de DJ olarak çalıştığı ve bir giyim markasında ortaklığı bulunduğu belirtildi. Daha sonra Rusya’nın Çelyabinsk kentine yerleştiği öğrenilen Timofeev’in, saldırının ardından eşiyle birlikte izini kaybettirdiği ifade edildi.

Çiftin yurtdışına kaçtığı ve güzergâh olarak Türkiye’yi kullanmış olabileceği iddia edildi.