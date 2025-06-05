Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Örümcek Ağı Operasyonu'nda 'Türkiye' detayı! "Saldırının arkasında eski bir DJ var"

Örümcek Ağı Operasyonu'nda 'Türkiye' detayı! "Saldırının arkasında eski bir DJ var"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Örümcek Ağı Operasyonu&#039;nda &#039;Türkiye&#039; detayı! &quot;Saldırının arkasında eski bir DJ var&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın dört farklı hava üssüne yapılan ve milyarlarca dolarlık hasara yol açan insansız hava aracı saldırısının arkasından beklenmedik bir isim çıktı.

Rusya’da milyarlarca dolarlık hasara yol açan insansız hava aracı saldırılarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. "Örümcek Ağı Operasyonu" olarak adlandırılan saldırının arkasında, eski bir Ukraynalı DJ Artem Timofeev ve roman yazarı eşi Ekaterina Timofeeva’nın olduğu öne sürüldü.

DÖRT HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Ukrayna'nın Rusya’daki dört hava üssüne eşzamanlı gerçekleştirdiği saldırıda, patlayıcı yüklü insansız hava araçları TIR konteynerlerine gizlenerek üslerin yakınına ulaştırıldı. Saldırıda, Rus ordusuna ait stratejik öneme sahip çok sayıda uçağın ya imha edildiği ya da ağır hasar aldığı bildirildi.

GÖZLER BU ÇİFTE ÇEVRİLDİ

Rusya, saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Artem Timofeev’in peşinde. İddiaya göre Timofeev, saldırıda kullanılan TIR’ların kayıtlı olduğu lojistik firmasının sahibi.

Eşi Ekaterina Timofeeva’nın da saldırıya yardım ettiği ileri sürüldü. Timofeeva’nın "Beni severken kötü oldum" adlı bir romanın yazarı olduğu belirtiliyor. Saldırı öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Timofeeva’nın, son iki haftadır ortadan kaybolduğu ve hesaplarını sildiği öne sürüldü.

SALDIRI 117 İHA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ukrayna kaynaklarına göre, saldırı önceden modifiye edilen TIR’ların üzerine yerleştirilen açılır kapanır konteyner sistemleriyle yapıldı. Hedefe yaklaşıldığında uzaktan aktive edilen sistemle kapaklar açıldı ve içindeki 117 İHA havalanarak Rus hava üslerine saldırdı.

Saldırının ardından Tu-95 tipi nükleer bomba taşıyabilen uçakların üçte birinin imha edildiği, toplamda 41 savaş uçağının zarar gördüğü ve yaklaşık 7 milyar dolarlık zarar oluştuğu iddia edildi. Ancak bu rakamların doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RUSYA: ÇİFT TÜRKİYE ÜZERİNDEN KAÇMIŞ OLABİLİR

Rus güvenlik kaynaklarına göre, Artem Timofeev’in bir dönem Kiev’de DJ olarak çalıştığı ve bir giyim markasında ortaklığı bulunduğu belirtildi. Daha sonra Rusya’nın Çelyabinsk kentine yerleştiği öğrenilen Timofeev’in, saldırının ardından eşiyle birlikte izini kaybettirdiği ifade edildi.

Çiftin yurtdışına kaçtığı ve güzergâh olarak Türkiye’yi kullanmış olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Dış Haberler
Bodrum'da durdurulan taksiden düzensiz göçmenler çıktıGalatasaray'da Osimhen umudu yeniden yeşerdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir Avrupa ülkesi daha İsrail’e kapıları kapattı! Gazze’ye sessiz kalmadılar - DünyaBir Avrupa ülkesi daha İsrail’e kapıları kapattı!Dünya Türkiye’yi seçti! BM Konseyi’nde yeni dönem başlıyor - DünyaDünya Türkiye’yi seçti! BM Konseyi’nde yeni dönem başlıyorTom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyor! - DünyaTom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyorDünyanın beklediği temas gerçekleşti: Trump ve Xi aylar sonra telefonda görüştü - DünyaBeklenen adım geldi!İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Baptist Hastanesi ateşe verildi! Siyonist ordu 4 gazeteciyi katletti - Dünyaİsrail vahşeti sınır tanımıyor!NATO için seferberlik planı açıklandı! "2030’a kadar savaş çıkabilir!" - Dünya"2030’a kadar savaş çıkabilir!"
Sonraki Haber Yükleniyor...