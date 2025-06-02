Stratejik üsler yerle bir oldu! Ukrayna zayiatı tek tek açıkladı

Ukrayna, savaşın en çarpıcı hamlelerinden birine imza atarak Rusya'nın derinliklerindeki stratejik hava üslerini hedef aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlenen geniş çaplı İHA operasyonunda çok sayıda askeri üs vurulurken, saldırının bilançosu netleşmeye başladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "En az 13 Rus uçağı tamamen imha edildi, çok daha fazlası ağır hasar aldı" açıklamasında bulundu.

Ukrayna, savaşın seyrini değiştirecek bir darbe indirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlenen geniş çaplı İHA saldırısıyla, Rusya’nın kalbindeki stratejik hava üsleri hedef alındı.

Operasyonun bilançosunu açıklayan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "En az 13 Rus uçağı tamamen imha edildi, çok daha fazlası ağır hasar aldı" dedi.

Kovalenko, saldırının Rusya’ya maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlenen ve “Pavutini” (Örümcek Ağı) adı verilen özel operasyonda toplam 117 insansız hava aracı kullanıldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının 1,5 yıl süren bir hazırlık sonucu gerçekleştiğini vurgulayarak "Bu, Ukrayna'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyon" dedi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: TU-95 VE TU-22M3'LER TEK TEK VURULDU

Saldırının ardından Irkutsk bölgesindeki Belaya Hava Üssü’nden gelen ilk uydu görüntüleri, tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. OSINT analisti Chris Biggers tarafından yayınlanan görüntülerde üç adet Tu-95, üç adet Tu-22M3 ve bir adet hasarlı Tu-95 uçağı net biçimde tespit edildi.

"STRATEJİK GÜÇTE YÜZDE 34 KAYIP"

SBU açıklamasında, Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34’ünün bu saldırılarda vurulduğu belirtildi.

RUS ASKERİ HAVAALANINDA YANGIN

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Rusya'dan dikkat çeken yeni bir gelişme daha yaşandı. Krasnodar Krayı'na bağlı Tikhoretsk kentindeki askeri havaalanında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının, 627. Eğitim Havacılık Alayı'nın konuşlu olduğu üsse ait yeni inşa edilen hangarların yakınında başladığı iddia edildi. Uydu gözlem şirketi IRMS, bölgedeki yangını tespit ettiğini açıkladı.

PEARL HARBOR BASKINI GİBİ

Rus medyası saldırıyı 1941'deki Japonların Pearl Harbor baskınına benzetti.

MOSKOVA'DAN SESSİZLİK BOZULDU: UÇAKLARIMIZ HASAR GÖRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı ilk açıklamasında Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri üslerin hedef alındığını doğruladı. "Çok sayıda uçağımız hasar gördü" denilirken, bazı bölgelerde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi.

KREMLİN MİSİLLEMEYE BAŞLADI: 162 UKRAYNA İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova, saldırıya sert cevap verdi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ülke genelinde 162 Ukrayna menşeli İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Kursk, Belgorod, Lipetsk, Voronej ve Bryansk bölgelerinde düşürülen İHA’lar nedeniyle sivil alanlarda da zarar meydana geldi. Proletarski köyüne düzenlenen saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, çok sayıda evde hasar oluştu.

"TARİH KİTAPLARINDA YER ALACAK"

Zelenskiy, operasyonun Ukrayna'nın askeri tarihinde özel bir yer edineceğini belirterek "Bu kesinlikle tarih kitaplarında yer alacak bir başarıdır. Sadece Ukrayna tarafından planlandı ve uygulandı" ifadelerini kullandı.

KAMYONLARIN İÇİNDEN HAVALANDILAR

Saldırının teknik detayları da dikkat çekici. SBU kaynaklarına göre FPV tipi drone’lar Rusya topraklarına gizlice sokuldu, kargo kamyonlarında saklandı ve üslerin yakınında konuşlandırıldı. Uygun anda çatıları açılan mobil kabinlerden dronelar fırlatılarak hedeflerini tam isabetle vurdu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR TIRMANIYOR

Ukrayna ordusu, saldırıların ardından Rusya'nın Ukrayna Kara Kuvvetleri'ne ait bir eğitim alanını İskender füzeleriyle hedef aldığını ve 12 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 60'tan fazla asker de yaralandı.