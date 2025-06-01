İstanbul'daki zirve öncesi Ukrayna, Rusya’nın kalbini nasıl içeriden vurdu? Örümcek Ağı Operasyonu'nun mekanizması deşifre oldu

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) aylarca süren gizli hazırlıklarla sahneye koyduğu "Örümcek Ağı Operasyonu", Rusya’nın en korunaklı hava üslerini yerle bir etti. FPV dronlar, mobil evlerin çatılarının altına gizlendi, Rusya’nın derinliklerine kadar sokuldu ve tam 41 stratejik savaş uçağını içeriden vurdu. Moskova hâlâ ne olduğunu çözmeye çalışıyor, Kiev ise tarihe geçecek bu saldırının perde arkasını ilk kez açıyor.

İstanbul, 2 Haziran’da Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden aynı masada buluşturmak için son hazırlıklarını yaparken, diplomatik girişim öncesinde savaş sahasında dengeleri alt üst eden bir saldırı gerçekleşti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 1 Haziran’da yürütülen ve 40’tan fazla Rus stratejik bombardıman uçağının imha edildiği "Örümcek Ağı" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Bir buçuk yıldır gizlilik içinde hazırlanan operasyon, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından bizzat denetlendi.

Ukrinform ve Kyiv Independent’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, operasyonun mimarları SBU Başkanı Vasyl Malyuk ve özel görevli ekiplerdi. Plan, sadece Ukrayna topraklarında değil, Rusya'nın derinliklerinde, tam 4.000 kilometre ötede sahaya uygulandı.

KAMYONLARA GİZLENEN DRONLAR ÇATILARDAN FIRLATILDI!

Sızan bilgilere göre Ukrayna, önce FPV dronlarını, ardından da bu dronları saklamak için tasarlanmış mobil ahşap evleri Rusya’ya gönderdi. Söz konusu evler, Rusya içinde belirli askeri bölgelerde konuşlanmış kamyonlara yerleştirildi. Ardından çatılar uzaktan açılarak içlerine gizlenmiş dronlar havalandı ve hedefteki Rus stratejik uçaklarına kilitlendi.

Operasyon kapsamında Rusya’nın Belaya, Diaghilev, Olenya ve Ivanovo hava üsleri hedef alındı. FPV dronları, A-50 radar uçağı, Tu-95, Tu-160 ve Tu-22M3 gibi yüksek değerli hedefleri yok etti. Ukrayna kaynaklarına göre toplamda 41 Rus uçağı imha edildi.

ALEVLER İÇİNDE RUS ÜSLERİ

Ukrayna Güvenlik Servisi, saldırıya dair görüntüleri servis etti. Sosyal medyada dolaşan videolarda, hava üslerinin yakınında park etmiş kamyonlardan dronların fırlatıldığı, bombardıman uçaklarının ise alevler içinde kaldığı görülüyor.

Irkutsk Valisi Igor Kobzev, saldırıyı doğrulayarak “Dronlar kamyonlardan fırlatıldı” dedi. Murmansk Valisi de benzer bir açıklamayla bölgelerinde dron saldırısı gerçekleştiğini bildirdi. Kremlin ise olay hakkında sessizliğini koruyor.

SOVYET MİRASINA AĞIR DARBE: RUSYA'NIN STRATEJİK HAVA GÜCÜ ÇÖKTÜ MÜ?

Vurulan uçaklar arasında Sovyet döneminden kalma Tu-95’ler, hipersonik Kh-22 füzelerini taşıyan Tu-22’ler ve dünyanın en büyük stratejik bombardıman uçağı olan Tu-160’lar bulunuyor. Her biri nükleer veya konvansiyonel seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip bu uçaklar, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği füze saldırılarının ana platformlarıydı.

Ayrıca sadece 10’dan az sayıda bulunan ve fiyatı yaklaşık 350 milyon doları bulan A-50 radar uçağı da hedef alındı.

Yanan uçaklar, Rus hava kuvvetlerinin gözleri olarak biliniyordu.

UZUN MENZİLLİ UKRAYNA İHA'SI: YENİ TEHDİT HARİTASI MI ŞEKİLLENİYOR?

Ukrayna, Mart ayında 3.000 kilometre menzile sahip yeni bir insansız hava aracı geliştirdiğini duyurmuştu. Türü ve teknik özellikleri açıklanmayan bu sistemin, Rus topraklarının neredeyse tamamını vurma kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.