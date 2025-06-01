İskender füzeleri Ukrayna’yı vurdu, Kiev karşılık verdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Kara Kuvvetleri’ne ait bir eğitim sahası, Rusya’nın İskender füzeleriyle vuruldu. En az 12 asker hayatını kaybederken, 60’tan fazla askerin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya içinde bombardıman uçaklarını hedef alan geniş çaplı bir özel operasyon başlattı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın İskender füzeleriyle Ukrayna Kara Kuvvetleri’ne ait bir eğitim alanını hedef aldığını ve saldırı sonucu en az 12 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Resmi açıklamalara göre 60’tan fazla asker de yaralandı. Saldırı, Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), saldırıya karşılık olarak Rusya’nın derinliklerinde 40’tan fazla stratejik bombardıman uçağını hedef alan kapsamlı bir özel operasyon yürütüyor.

"Örümcek Ağı" olarak adlandırılan harekat kapsamında A-50, Tu-95 ve Tu-22M3 tipi uçakların bulunduğu üslerin insansız hava araçlarıyla vuruldu.

Ukrayna'nın misilleme operasyonu kapsamında, Rusya içinde çok sayıda hava üssü vuruldu. Hedef alınan üslerden biri, birden fazla Tu-95MS ve Tu-160 stratejik bombardıman uçağına ev sahipliği yapan kritik bir tesisti.

TSN.ua kaynaklarına göre operasyonun merkezinde, her gece Ukrayna şehirlerini vuran hava unsurları yer alıyor. Belaya Hava Üssü’nden sızan görüntülerde yangınların çıktığı görüldü.

"OLENYA" ÜSSÜ DE HEDEFTE

Öte yandan sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Murmansk bölgesinde yer alan ve yine Tu-22M3 uçaklarının bulunduğu Olenya Hava Üssü’nün de saldırıya uğradığı aktarıldı.

Koordinat bilgisiyle (68.14304, 33.44813) birlikte paylaşılan videolar, bölgedeki bataklık arazide yoğun bir alevlenmenin başladığını ve hızla yayıldığını ortaya koydu.

PATLAMALAR ZİNCİRLEME ŞEKİLDE YAYILDI

Ukrayna’ya yaklaşık 4.900 kilometre uzaklıktaki bir Rus havaalanında daha patlama meydana geldi.

KRİTİK BİRLİKLER HEDEF ALINDI

Saldırının isabet ettiği havaalanı, Rusya'nın 444. ve 200. Muhafız Ağır Bombardıman Havacılık Alayları ile 181. Ayrı Ortak Havacılık Filosuna ev sahipliği yapıyor. Yerel kaynaklar, bu birliklerde büyük kayıplar yaşandığını aktarıyor.

Ayrıntılar geliyor....