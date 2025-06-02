Ukrayna, Osmanlı Devleti'ni referans gösterdi: Sinop baskını gündeme geldi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, beklenmedik bir tarihsel göndermeyle yeni bir boyut kazandı. The Economist’e konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerine yönelik saldırıların ardından 1853’te Osmanlı Donanması’nın uğradığı Sinop Baskını’nı referans gösterdi.

Rusya’nın stratejik hava üslerine düzenlenen drone saldırılarının yankısı sürerken, Ukrayna cephesinden dikkat çekici bir tarihsel benzetme geldi.

The Economist’e konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, son operasyonları "Sinop Baskını"na benzeterek Batı kamuoyuna dolaylı bir mesaj gönderdi.

Yetkili, Rus üslerine yapılan saldırıların Avrupa’da "gereksiz şiddet" olarak algılanması ve bu algının Batılı destekçilerin tepkisine yol açmasından endişe ettiklerini söyledi.

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"SİNOP GİBİ ALGILANMASINDAN KORKUYORUZ"

"Endişemiz, bunun Sinop olayı gibi olması" diyen Ukraynalı yetkili, Osmanlı donanmasına 1853’te Rusya tarafından yapılan saldırının, dönemin Avrupa kamuoyunda bir "katliam" olarak algılandığını hatırlattı.

Sinop limanında gerçekleşen saldırıda Osmanlı’ya ait neredeyse tüm gemiler imha edilmişti. O dönem Avrupa basınında saldırı “gereksiz ve sebepsiz” olarak tanımlanmış ve kamuoyunda Rus karşıtlığı artmıştı. İngiltere ve Fransa, kısa süre sonra Osmanlı’nın yanında savaşa katılmıştı.

SİNOP BASKINI NEDİR?

On bini üze­rin­de mü­ret­te­ba­tın bu­lun­du­ğu Rus fi­lo­su Sinop’u adeta bir ce­hen­ne­me çe­vir­miş yedi yel­ken­li fir­ka­teyn, üç yel­ken­li kar­net ve iki bu­har­lı va­pur­dan olu­şan Os­man­lı fi­lo­su­nun tümü imha ol­muş­tu.

Filo Komutanı Koramiral Osman Paşa çatışma sırasında esir düştü, yardımcısı Tümamiral Hüseyin Paşa ise şehit oldu. Binlerce asker, savaş kurallarının dışında zalimce katledildi. Sinop Baskını, dünya deniz savaşları tarihinde yelkenli ahşap gemilerin yer aldığı son büyük çatışma ve gülle yerine patlayıcı mermilerin kullanıldığı ilk deniz savaşı olarak kayıtlara geçti.

Ka­ra­de­niz’in tek doğal li­ma­nı Sinop’a sı­ğı­nan Os­man­lı Do­nan­ma­sı­na; tek­nik do­na­nı­mı güçlü, savaş gücü yük­sek, mü­ret­te­bat ola­rak da sa­yı­ca üstün Rus Do­nan­ma­sı­na, son ge­mi­si yerle bir olun­ca­ya kadar mü­ca­de­le ve­re­rek 2800’ün üze­rin­de şehit ver­miş­ti.

4 BİN KİLOMETRELİK MESAFEDE ŞAŞIRTICI OPERASYON

1 Haziran’da Rus sosyal medyası adeta alarm durumuna geçti. Sibirya’daki Irkutsk bölgesinde yaşayan siviller, Ukrayna’nın binlerce kilometre öteden yönlendirdiği drone saldırılarına tanıklık etti. Kamyonlardan havalanan quadcopter tipi insansız hava araçlarının, Rusya’nın en stratejik hava üslerine yöneldiği aktarıldı. Benzer görüntüler Murmansk, Ryazan ve Ivanovo’daki üslerden de geldi.

40'TAN FAZLA BOMBARDIMAN UÇAĞI HEDEF ALINDI

Ukrayna’nın gerçekleştirdiği bu eş zamanlı saldırıların, Rusya’nın nükleer kapasiteye sahip stratejik bombardıman uçaklarını hedef aldığı belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre en az 40’a yakın uçak zarar gördü.