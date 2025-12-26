Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonuyla sarsılıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, spor gündemine bomba gibi düşen soruşturmalarla ilgili "Biz asıl bombayı, tsunamiyi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz. Yani çok teknik adam isimleri çıkarsa şaşırmayın." ifadelerini kullandı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli bugün gözaltına alındı.

Soruşturmada, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı ise dikkat çekmişti. İlk yarı 1, ikinci yarı 2 biten, 2 penaltının kaçtığı ve 5 golün olduğu maça 238 kişinin bahis oynadığı haber sitelerine konu oldu.

Konuyu canlı yayında değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, "Asıl bombayı teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum

"TÜRK FUTBOLUNDA TSUNAMİ KAPIDA!"

Kum, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı iddiasına dikkat çekerek, bunun şike teşebbüsü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Savcılığın son açıklamasında, aralarında 14 futbolcunun bulunduğu kişilerin bu gerekçeyle gözaltına alınmasının önemli bir ayrıntı olduğunu belirten Kum, “Bir futbolcu, forma giyse de giymese de kendi takımının maçına rakip lehine bahis oynuyorsa, bu durum 6222 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında şike eylemi olarak değerlendirilebilir” dedi.

Daha önce yapılan açıklamalarda bu yönde net bir detay bulunmadığını ifade eden Kum, son operasyonda rakip takım lehine bahis oynandığının özellikle vurgulanmasının soruşturmanın seyrini değiştirdiğini kaydetti. Gözaltına alınan futbolcuların büyük bölümünün alt liglerde forma giydiğini, ancak aralarında Süper Lig tecrübesi bulunan isimlerin de yer aldığını söyledi.

Soruşturmanın yalnızca futbolcularla sınırlı kalmayacağını belirten Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) son dönemde bahisle bağlantılı olarak 30 gözlemci hakkında disiplin işlemi başlattığını hatırlattı. Bu sürecin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile TFF arasında yürütülen koordinasyon çerçevesinde ilerlediğini ifade eden Kum, temsilci ve gözlemcilere ilişkin verilerin de savcılıkla paylaşıldığını aktardı.

“Asıl bombayı, tsunamiyi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz” diyen Kum, önümüzdeki günlerde çok sayıda teknik direktör ve üst düzey futbol yöneticisinin adının soruşturma dosyasında yer almasının sürpriz olmayacağını dile getirdi. Soruşturmanın dalga dalga ilerleyeceğini vurgulayan Kum, bu aşamanın dosyanın “son ve en sert” evresi olabileceğini ifade etti.

Tahir Kum'un açıklamaları şöyle:

"Ben bir şike kapsamına alınamayacağını iddia etmiştim söylemiştim. Yani ben bir kişi kendi takımının galibiyetini oynuyorsa bu benim hukuk anlayışıma göre 622 sayılı kanunun 11 madde kapsamına girmez. Eğer başka bir bağlantısı bir şeyi yoksa... Burada savcılığın bugünkü yapmış olduğu açıklamada 14 futbolcunun kendi takımının maçına 'rakip takım kazanır' diye bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte budur bir şike teşebbüsü şike eylemi aslında. O futbolcu o maçta forma giyinsin veya giyinmesin eğer kendi takımının maçına 'rakip takım kazanır' diye bir bahis yapıyorsa, işte o zaman 6222 sayılı kanunun 11 maddesini bu sınıfa sokabiliriz diye düşünüyorum. Onun için bu ayrıntı önemli daha önceki iki tane yapılan yazılı açıklamada böyle bir ayrıntı yoktu bunu buna dikkat çekmek istiyorum.

Biz geçenlerde yine yapmış olduğumuz yayında bir tablo ekrana getirmiştik. 13 Kasım 2025 tarihinde Disiplin Kurulu'nun haklarında ceza verdiği 101 futbolcuyla ilgili savcılık önceki ikinci gözaltı olayını yapmıştı. Bugün de 18 Kasım 2025 tarihli Disiplin Kurulu'nun haklarında disiplin cezası verdiği kişilerle ilgili bir inceleme yaptı. Daha önce bunların arasında Süper Lig'de oynamış futbolcular da var, şu anda bugün gözaltına alınan ve ikinci ligde futbol hayatlarına devam eden. Disiplin Kurulu tarafından 18 Kasım 2025 tarihinde haklarında disiplin cezası verilen kişiler de bu kişiler arasında mevcut onu da söyleyelim.

Bu devam edecek tabii yani bu bununla kalmayacak çünkü biliyorsunuz dün Türkiye Futbol Federasyonu Atabey 30 tane gözlemci ile ilgili biliyorsunuz disiplin işlemi yaptı. Belki bugün, belki yarın temsilcilerin isimleri açıklanacak. Ama biz asıl bombayı, tsunamiyi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz diye düşünüyorum. Yani çok teknik adam isimleri çıkarsa şaşırmayın."

Haberle İlgili Daha Fazlası