İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında gazeteci Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken bir iddia geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Yarkadaş, Saran’ın mevcut şartlar altında Fenerbahçe başkanlığını sürdüremeyeceğini öne sürerek istifa edeceğini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında dün çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Saç örneğinde kokain pozitif çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan, konuyu TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında Sadettin Saran'ın görevi bırakacağını iddia etti.

'SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK'

Saran’ın saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının kamuoyunda ciddi bir algı sorunu oluşturduğunu ifade eden Yarkadaş, “Sadettin Saran’ın bu şartlar altında Fenerbahçe başkanlığını sürdürmesi mümkün değil. Daha önce de söyledim, bu görüşümün arkasındayım. Kendisi zaten bu görevi bırakacak” ifadelerini kullandı.

Adli kontrol kapsamında haftada iki gün karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu hatırlatan Yarkadaş, Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bu tür bir süreçle yönetilemeyeceğini söyledi.

Yarkadaş, soruşturmanın hukuki boyutunun ayrı tutulması gerektiğini vurgularken, kulübün kurumsal itibarı açısından yaşanan gelişmelerin görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçlarından işlem başlatıldı. 20 Aralık’ta İstanbul Adalet Sarayı’nda savcıya ifade veren Saran, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. ATK raporunda Saran’ın saç örneklerinde testin pozitif çıktığı, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise sonucun negatif olduğu belirtildi.

