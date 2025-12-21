Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan, evlerinde arama yapılan ve serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir öneri geldi. Yarkadaş, mahkemenin sağlıklı bir karar alabilmesi için Saran'ın kulüp başkanlığından affını istemesi gerektiğini belirtti.

Ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Saran'ın verdiği örnekle yapılacak test sonucunun nasıl çıkacağı ve sonuca göre mahkemenin hangi kararı vereceği kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş

"SARAN'DA TEDİRGİNLİK GÖRDÜM"

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş, konuyla ilgili gündem olacak ifadeler kullandı. Saran'ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı konuşmada tedirginlik gördüğünü belirten Yarkadaş, "Saran'ın çok rahat olduğu kanaatinde değilim. Bir madde kullandı mı, kullanmadı mı bilmiyorum. Adli Tıp'tan gelecek raporla ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDAN AFFINI İSTEMESİ LAZIM"

"Hem muhabirlerin verdiği bilgiler hem de ifadeler ortada bir sıkıntının olduğunu gösteriyor." diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığından bence affını istemesi lazım. Bu kadar çok iddianın altında en azından acilen bir Olağanüstü Kongre'ye götürüp başkanlığı bırakması gerekiyor."

"KENDİNİZİ SAVCININ YERİNE KOYUN"

Yarkadaş, önerisini gerekçelendiren açıklamasında ise "Kendinizi savcının yerine koyun. Karşında Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı var. Bir yanda 10 milyon taraftar, bir yanda tek başına bir savcı. Nasıl objektif, sağlıklı karar verecek?" dedi.

