Uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran’ın Ayvacık’taki villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı; Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİLLA BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.



Sadettin Saran serbest bırakıldı! Villasının bekçisi gözaltına alındı

Devam eden soruşturma kapsamında Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülecek.

