İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları reddeden Saran; Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce kendisine mesaj atmasının ardından tanıştığını, hiçbir şekilde kendisiyle uyuşturucu madde kullanmadığını, evinde ele geçirilenlerin uyuşturucu madde olmadığını söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı.

TGRT Haber'den Nermin Geyik'in haberine göre; Sadettin Saran, ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"KRİMİNAL SONUCUNUN BEKLENMESİNİ TALEP EDERİM"

"Asos’taki evimde bulunan maddeler yapılan ilk testte uyuşturucu olarak görülebilir ama kriminal sonucunun beklenmesini talep ederim."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sadettin Saran serbest bırakıldı

“ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE 3 YIL ÖNCE MESAJ ATINCA TANIŞTIM"

“Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriciler verildi. Ben de bunları kullandım, bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum. (Ela Rümeysa Cebeci’nin “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajı) İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz.”

"EVİMDE ELE GEÇİRİLENLER UYUŞTURUCU MADDE DEĞİLDİR"

"Evimdeki cam kavanozdaki ilaçlar kızımın ilaçlarıdır. Uyuşturucu madde değildir. Assos’taki evimde hizmetçi sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yakmış. Mangaldan sonra da arılar gelince hizmetli kahve, lavanta ve adaçayı yakmış. Ele geçirilen maddeler onların kalıntısıdır."

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

"Assos’taki evimde bulunan maddelerdeki uyuşturucu olduğuna dair yapılan ilk test pozitif çıkmış olabilir ancak kriminal raporun beklenmesini talep ederiz. Assos’taki villada çok fazla insanın katıldığı davetler düzenleriz. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400’den fazla davetli vardı. Onlarda evin içinde değil bahçedelerdi. Bulunan maddeler bahçede bulunmuştur. Benim olmadığım zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa da bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılsın, suçlamaları kabul etmiyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası