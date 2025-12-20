Uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık 2 saat ifade verdi. Kan ve saç örneği alınmasının ardından yeniden adliyeye götürülen Saran, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye ifadeye çağırıldı. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı ve transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, gece saatlerinde İtalya'nın Milano kentinden özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür eden Saran, "Teşekkür ederim, iyi ki varsınız" sözleriyle havalimanından ayrıldı.

Milano'dan İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı; Fenerbahçe yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve sarı lacivertli taraftarlar karşıladı.

İFADESİ 2 SAAT SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarına dair ifade vermek üzere saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Saran'ın ifade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi

ADLİ TIP KURUMU'NDA ÖRNEKLER ALINDI

İfadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılan Saran, yeniden Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

EVİNDE ARAMA

Savcılık talimatıyla Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde dün geniş çaplı arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası