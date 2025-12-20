Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçtiği iddia edilen konuşma: Esrar var mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ela Rümeysa Cebeci'nin 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, ünlü spikerin telefonunda yapılan inceleme sonucu iş ve spor dünyasından çok konuşulan bir isim ifadeye çağrıldı. Dijital incelemelerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Cebeci arasında uyuşturucu alışverişi hakkında mesajlaşmalar olduğu iddia edildi.
- Saran'ın İstanbul'daki evi ve Çanakkale'deki çiftliğinde aramalar yapılırken, bazı materyallere el konuldu.
- Soruşturma dosyasında tanık ifadeleri ve dijital materyallerde geçen diyaloglar yer alıyor.
- İş insanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar da dosyaya girdi.
- Saran, "uyuşturucu imal, ithal veya ihraç etme" ve "kullanmak için bulundurma" suçlamalarıyla karşı karşıya.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Evinde arama yapılan Saran'ın, İtalya'da olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, çok konuşulacak bir haberle gündeme geldi.
Soruşturmada ifade veren tanığın, Ela Rümeysa Cebeci'nin; Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve iş insanı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu anlattığı öne sürüldü. İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından incelenen dijital materyallerde, Cebeci ile Saran arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar dosyaya girdi.
"BEN ESCOBAR MIYIM?"
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Saran'ın, Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu; Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir cevap verdiği iddia edildi. Cebeci'nin, "Yüzde 70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.
ÇİFTLİKTE GENİŞ ÇAPLI ARAMA
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından çiftlikte geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.
AĞIR SUÇLAMALAR
Saran'ın; Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere çağırıldığı belirtildi.
İFADE İÇİN ADLİYEDE
Saran, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın EuroLeague maçı ve transfer görüşmeleri için gittiği yurt dışında tüm planlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.
Sadettin Saran, havalimanında yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı. Saran, ifade vermek için bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi.