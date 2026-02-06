AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i erken seçim konusunda tutarsız olmakla eleştirdi, “Özel’in sözünü yediriyorlar, siyasi liderlik açısından ciddi bir tutarsızlık var” dedi.

AKİF BÜLBÜL/ANKARA- AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi. TBMM’de kurulan ve “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren komisyonun önemini vurgulayan Elitaş, komisyonun rapor hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatarak “Temennimiz, bu raporun tek sesli ve ortak bir mutabakatla çıkmasıdır. Türkiye’nin böyle bir birlik mesajına ihtiyacı var” dedi.

Umut Hakkı meselesinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda anayasal ve ceza hukuku boyutları bulunduğunu vurgulayan Elitaş “Bu meseleler sloganlarla, duygusal çıkışlarla ya da kamuoyu baskısıyla ele alınabilecek konular değildir. Hukuk devleti ilkesine uygun şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Elitaş, Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de aralarında olduğu gazetecilerle buluştu.

Bu tür düzenlemelerin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve beklentilere yol açmaması gerektiğini belirten Elitaş “Bir düzenleme yapıldığında bunun zincirleme talepler doğurabileceği de göz ardı edilmemelidir. ‘O serbest kalıyorsa biz neden içerideyiz’ gibi tartışmaların toplumsal huzuru zedelemesine izin verilmemelidir” değerlendirmesini yaptı.

SÖZÜNÜ YEDİRTİYORLAR

Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına da sert eleştiriler yöneltti. Elitaş, Özgür Özel’in erken seçim konusunda tutarlı bir çizgi ortaya koyamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel’in öncelikle kendi siyasi iradesini netleştirmesi, özgürleşmesi ve ağzından çıkan sözün arkasında durabilmesi gerekir. Geçmişte devlet yönetiminde haftalık bilgilendirme ve değerlendirme mekanizmaları vardı, bugün ise Sayın Özel’in haftalık olağan bilgilendirilme toplantılarından kurtulması lazım. Özel’in sözünü yedirtiyorlar. Şu anda belki grup başkanı statüsüne gelmiş olabilir"

BU CİDDİ BİR TUTARSIZLIK

2024 seçimlerinin ardından Özgür Özel’in erken seçime karşı olduğunu açıkça dile getirdiğini hatırlatan AK Partili Elitaş “Bir gün ‘Erken seçim yok’ deniliyor, ertesi gün genel başkan yardımcıları ‘Erken seçim istiyoruz’ açıklaması yapıyor, bir hafta sonra da Sayın Özel bu söylemi sahiplenmek zorunda kalıyor. Bu tablo, siyasi liderlik açısından ciddi bir tutarsızlıktır” ifadelerini kullandı.

