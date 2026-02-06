Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok mahallede ulaşım aksadı, vatandaşlar ve ekipler su baskınlarına karşı harekete geçti. Mağdurlardan biri de ünlü şarkıcı Mustafa Karadeniz oldu. Evinin bir anda sular altında kaldığını dile getiren Karadeniz, "küreklerle suları dışarı çıkarmaya çalıştık" dedi.

Sel nedeniyle Konacık-Bitez arasında kapanan yol, ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araç içinde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı.

Torba, Yalıkavak, Ortakent ve Gümüşlük Mahallelerinde sel sularının taşıdığı çakıl ve kum parçaları yol güzergahlarına saçıldı. Bu bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.



Yaşanan afette sokak hayvanları da olumsuz etkilendi, bazı köpekler sel suları arasında zor anlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde selin şiddetiyle bir istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.



ÜNLÜ ŞARKICININ EVİNİ SU BASTI

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'de sel sularından etkilendi. Sele evde uyurken yakalanan Karadeniz, "Bir anda evi sular bastı ve biz de kendimizi dışarı attık, elimizde küreklerle suları dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Elektrikleri kestik ve sel sularının gitmesini bekliyoruz" dedi.

