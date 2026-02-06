Son 20 yıl, bir önceki 20 yılla karşılaştırıldığında Türkiye’de hortum sayısında ve hortum görülen coğrafi noktaların sayısında yüzde 50-60 artış olduğu belirtildi.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Türkeş, hortumların Türkiye’deki artış eğilimini ve tarım üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Aniden çıkan bu doğal olayların, gök gürültülü ve şimşekli fırtına bulutlarının en şiddetli türleri olan süper hücre yapılanmalarından kaynaklandığını anlattı.

Hortumların geçmişte daha çok ABD’nin güney ve orta kesimleriyle Meksika Körfezi çevresinde görüldüğünü belirten Türkeş, “Türkiye’de özellikle kıyı bölgelerinde hortum riskinin arttığını, Akdeniz kıyıları, Antalya ve İskenderun körfezleri, Kuzey Ege, İzmir çevresi, Marmara Denizi, Doğu Karadeniz ve zaman zaman Kuzeydoğu Anadolu’da karada ve denizde hortum oluşumlarının gözlendiğini” kaydetti.

“YÜZDE 50-60 ARTIŞ VAR”

“Esas zarar bu sistemlerin ürettiği şiddetli rüzgarlar, aşırı yağışlar ve doludan kaynaklanıyor” diyen Türkeş, “Hortuma yol açan süper hücreler kısa sürede, bir saat içinde çok kuvvetli rüzgarlar, sağanak ve dolu üretebiliyor. Bu da seraları patlatıyor, çatıları uçuruyor, bitkilere doğrudan zarar veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve uluslararası merkezlerin şiddetli hava uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini” belirtip, “Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgâr ve dolu uyarıları varsa hortum olasılığı da mutlaka akılda tutulmalı” açıklamasında bulundu.

