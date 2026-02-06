Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada saat 04:34 sularında meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı.

Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde vefat eden 55 binden fazla vatandaşımız gözyaşları ve dualarla anılırken, korkutan deprem haberleri de gelmeye devam etti. Gece yarısı Küyahya, İzmir Çeşme ve Kayseri'de meydana gelen ufak çağlı depremler dikkat çekti. Son olarak Akdeniz sallandı.

AKDENİZ'DE DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 04:34'te Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası