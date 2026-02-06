Kripto varlıklarda çöküş devam ederken, BTC fiyatı bugünkü işlemlerde 59.900 dolara kadar geriledi. Ekim 2024’ten bu yana ilk defa 60 bin doların altı görüldü. Ardından tepki alımlarıyla 65 bin dolara yönelen BTC’de, zirveden itibaren kayıplar %-50’ye ulaştı. Bu arada ekim ayında 4,2 trilyon dolar olan kripto varlıkların piyasa değeri bugün 2,2 trilyon dolara geriledi. “Bitcoin neden düşüyor” soruları artarken, birçok sebep öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kripto varlıklarda tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor. Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, dünkü işlemlerde %-14 gibi yüksek oranda bir değer kaybı yaşayarak, 62 bin 800 dolardan kapanış yaptı.

BTC fiyatı bugün de ilk işlemlerde 59 bin 900 dolar sınırına kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile fiyatlar TSİ 06:00 itibarıyla yeniden 65 bin dolara yöneldi.

ETHEREUM’DA DURUM

Piyasanın ikinci büyük varlığı olan Ethereum’da da benzer bir çalkantı yaşanıyor. ETH da dünkü işlemleri %-15 düşüşle 1.825 dolardan tamamladı. Sabah saatlerinde ETH’de de 1915 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ZİRVEDEN YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Son düşüşle birlikte BTC yıl başından itibaren %-26 ve Ethereum da %-35 değer kaybı yaşadı. Öte yandan BTC fiyatında ekim ayında 126 bin 200 dolarla zirve görülmüştü. Bitcoin’de bugünkü düşüşle birlikte zirveden düşüş %50’ye ulaştı.

2 TRİLYON DOLAR…

Yaşanan bu düşüler kripto varlıkların toplam piyasa değerinde de çarpıcı bir şoku beraberinde getirdi. Geçen yıl ekim ayında rekorlar test edilirken, kriptoların değeri 4,2 trilyon dolar ile zirve yapmıştı.

Son çöküşün ardından bugün itibarıyla toplam piyasa değeri 2,2 trilyon dolara kadar geriledi. Böylece kriptolarda 4 ayda 2 trilyon dolar buhar oldu.

GEÇMİŞTE DE YAŞANMIŞTI

Kripto varlıklar en başından bu yana fiziki ve merkezi bir dayanağı olmadığı için birçok devlet ve yatırımcılar tarafından “güvensiz” bulunuyordu. BTC’de geçmişte de bu tarz düşüşler yaşanmıştı. Kasım 2021’de 69 bin doları test eden BTC, Kasım 2022’de 15 bin dolar sınırına kadar gerilemişti. Bu süreçte BTC fiyatı yaklaşık %80 değer kaybı yaşamıştı.

KRİPTOLAR NEDEN DÜŞÜYOR

Bugün kripto paralardaki çöküş birçok sebebe dayanmakla birlikte; jeopolitik riskler, FED için “şahin” bir ismin önerilmesinin ardından dolar endeksinde yaşanan yükseliş, kurumsal talebin dip yapması, uzun vadeli yatırımcıların satışa yönelmesi, ETF’lerden rekor para çıkışları, kaldıraçlı pozisyonların hızlı tasfiyesi, kripto hazine şirketlerinin zora girmesi, son dönemde yasal düzenlemelerin fren yapması ve özellikle son dönemde yeniden gündeme gelen “teknoloji balonu” tartışmaları BTC başta olmak üzere büyün kriptoları vurdu.

