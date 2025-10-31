Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BlackRock'tan 292 milyon dolarlık Bitcoin satışı! Fonlar kaçıyor, BTC direniyor

BlackRock'tan 292 milyon dolarlık Bitcoin satışı! Fonlar kaçıyor, BTC direniyor

Kripto para piyasasında işlem gören fonlardan çıkışlar sürerken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, son 24 saatte devasa bir satışa imza attı. Şirket, 2 bin 724 Bitcoin satarak 292 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Kripto para birimi, haftalık çıkışların 519 milyon dolara ulaşmasına rağmen yeniden 110 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak direnç gösterdi.

Kripto para borsasında işlem gören fonlarda (ETF) çıkışlar, 31 Ekim Cuma günü de devam etti.

BlackRock'tan devasa miktarda Bitcoin satışı! Dolandırıcılık skandalının ardından büyük kayıp - 1. Resim

BLACKROCK'TAN DEV BİTCOİN SATIŞI

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, son 24 saatte 2 bin 724 Bitcoin gibi devasa bir rakamı satarak yaklaşık 292 milyon dolar tutarında çıkış gerçekleştirdi.

HeyApollo verilerine göre, BlackRock’ın elinde halen 802 bin 810 Bitcoin bulunuyor. Bu miktarın değeri yaklaşık 87,43 milyar dolar seviyesinde.

Genel tabloda ise Bitcoin ETF’leri bu hafta toplamda 519 milyon dolar varlık kaybı yaşadı. Fonların toplam yönetilen varlıkları 1 bin 349 milyon Bitcoin'e (yaklaşık 146,9 milyar dolar) geriledi.

ŞİRKETTE BÜYÜK KAYIP

Finance In Bold'un haberine göre çıkışların, BlackRock’ın kısa süre önce 12 milyar dolara satın aldığı HPS birimiyle bağlantılı 500 milyon dolarlık özel kredi dolandırıcılığı skandalı sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Mahkeme belgelerinde, sahte sözleşmeler ve faturalarla kredi sağlandığı iddia ediliyor.

Günlük bazda Bitcoin ETF’lerinden toplam 4 bin 559 Bitcoin (yaklaşık 490 milyon dolar) çıkış kaydedildi.

En büyük kaybı BlackRock yaşarken, onu Ark (65,6 milyon dolar), Bitwise (55,1 milyon dolar) ve Fidelity (46,5 milyon dolar) izledi. Grayscale Bitcoin Trust ise 10 milyon dolar ile sınırlı bir çıkış bildirdi.

Aylık verilere göre ise tablo pozitif. Ekim ayında Bitcoin ETF’lerine toplam 30 bin 904 bitcoin (yaklaşık 3,56 milyar dolar) giriş gerçekleşti.
Yoğun çıkışlara rağmen Bitcoin fiyatı yeniden 110 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İşlem hacmi son 24 saatte yüzde 10 düşerek 66,4 milyar dolara, piyasa değeri ise 2,19 trilyon dolara ulaştı.

Analistlere göre, Bitcoin’in 112 bin 600 doların üzerine çıkması durumunda, 3 milyar dolarlık short pozisyonunun tasfiye olması ve piyasada yüksek oynaklık yaşanması bekleniyor.

BlackRock'tan devasa miktarda Bitcoin satışı! Dolandırıcılık skandalının ardından büyük kayıp - 2. Resim

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, 31.10.2025 tarihi akşam saatleri itibarıyla 110 bin 400 dolar seviyesinden seyrediyor.

