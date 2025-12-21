Kupada Başakşehir’e attığı gol ve isteği belirleyici oldu. Devre arasında ayrılığı gündeme gelen ve beş kulübün talip olduğu G.Saray’ın yedek forveti Okan Buruk’un raporuyla ikinci yarıda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

Şans kapıyı çaldı ve ‘varım’ dedi! Evet bu sözler Galatasaray’da performansı tartışılan Ahmed Kutucu için geçerli. Eyüpspor’dan transfer edilen ve şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kalan yedek forvet kupada 1-0 kazanılan Başakşehir maçında attığı galibiyet golü, mücadelesi ve inatçılığı ile göze girdi. Süper Lig’den üç ve yurt dışından da iki talibi olan Ahmed Kutucu konusunda geçer not veren teknik direktör Okan Buruk, öğrencisinin ligin ikinci yarısında da takımda kalması gerektiğini yönetime bildirdi.

TAKIMDA SEVİLİYOR

Özellikle son 2 aydır dar rotasyon ve kulübedeki oyuncularından yeterli katkı alamayan Okan Buruk, Ahmed’in mücadelesinden mutlu oldu. Ki bu kararda yedek kaldığında sorun çıkarmaması, profesyonelliği, gece hayatı olmaması ve karakteri ile de takım içinde sevilmesinin payı vardı. Afrika Kupası için Nijerya Millî Takım kampına giden Victor Osimhen de Ahmed Kutucu için Başakşehir maçı sonrası “Senin adına sevindim” mesajı ile tebrik etmişti. Ahmed, yoğun takvimde ve sakatlıklarda daha çok süre alacak.

Ahmed Kutucu'nun gol sevinci (Sağda)

BİR GOLLE HAGİ’Yİ GEÇECEK

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı kırmızılıların tarihinde Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmaya çok yakın. 59 gole ulaşan ve Gheorghe Hagi’yi yakalayan Arjantinli forvet bir gol daha atarsa Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu olacak. Tüm kulvarlarda 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da 72 kez fileleri havalandıran Hagi’yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.

