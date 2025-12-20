UEFA'dan Galatasaray'a ceza: Nedeni belli oldu
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında 1-0 kaybettiği Union Saint-Gilloise maçı ve deplasmanda aynı skorla mağlup olduğu Ajax karşılaşmasıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi.
- Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, 'sportmenliğe aykırı davranış' sebebiyle bir maç men cezası aldı.
- Galatasaray'a Union Saint-Gilloise maçında uygunsuz davranıştan 18 bin euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin euro olmak üzere 28 bin euro para cezası kesildi.
- Galatasaray taraftarlarının Ajax maçında meşale yakmasından dolayı 5 bin 250 euro cezaya hükmedildi.
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 müsabakadan dolayı Galatasaray'a yönelik çeşitli ceza kararları aldı.
UĞUR YILDIZ'A BİR MAÇ MEN
25 Kasım'da İstanbul'da oynanan Union Saint-Gilloise maçında 'sportmenliğe aykırı davranış' sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.
İKİ İHLALDEN 28 BİN EURO CEZA
Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin euro olmak üzere kulübe 28 bin euro para cezası kesildi.
TOPLAM CEZA 33 BİN 250 EURO
Sarı kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı 5 bin 250 euro cezaya hükmedildi. Galatasaray Kulübü'ne kesilen toplam para cezası 33 bin 250 euro oldu.