Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında 1-0 kaybettiği Union Saint-Gilloise maçı ve deplasmanda aynı skorla mağlup olduğu Ajax karşılaşmasıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 müsabakadan dolayı Galatasaray'a yönelik çeşitli ceza kararları aldı.

UĞUR YILDIZ'A BİR MAÇ MEN

25 Kasım'da İstanbul'da oynanan Union Saint-Gilloise maçında 'sportmenliğe aykırı davranış' sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.

İKİ İHLALDEN 28 BİN EURO CEZA

Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin euro olmak üzere kulübe 28 bin euro para cezası kesildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi

TOPLAM CEZA 33 BİN 250 EURO

Sarı kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı 5 bin 250 euro cezaya hükmedildi. Galatasaray Kulübü'ne kesilen toplam para cezası 33 bin 250 euro oldu.

