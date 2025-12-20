PFDK’nın para cezası ve hak mahrumiyeti verdiği Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili’ne destek çıkan Alman yıldızın yükselen performansının sırrı ortaya çıktı: Ailesine kavuşması...

Galatasaray’da Leroy Sane hem sahada konuştu hem de saha dışında. Son maçlarda ya gol atan ya da asist yapan Alman yıldız performansıyla fark oluştururken bu yükselişteki sır perdesi aralandı... Sane, sezon başından bu yana ayrı olduğu ailesine kavuştu. Sane, eşi ve çocuklarıyla Hamit Altıntop’un Kemerburgaz’daki evine yerleşti. Hafta içinde özel uçakla ailesini İstanbul’a getiren Alman oyuncunun bu başarısında kafasının rahatlamasının önemli etken olduğu ifade ediliyor. Ve Sane’nin Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya da destek verdiği öğrenildi.

ŞAŞIRTAN DESTEK!

Leroy Sane (Geçmişte Mauro İcardi-Erden Timur ilişkisini hatırlatan bir yakınlık), açıklamaları sebebiyle PFDK’dan yüklü miktarda para cezası (indirimli 2 milyon TL) ve 15 gün hak mahrumiyeti alan Abdulllah Kavukcu’ya moral vererek “Sen merak etme. Biz sahada kazanacağız” ifadesini kullandı. Kavukcu’nun da bu sözler karşısında duygulandığı belirtildi. Sarı kırmızılı yetkilinin özellikle yabancı oyuncularla ilişkisini sıcak tuttuğu ve her türlü sıkıntıda onlara yardımcı olduğu bu nedenle de Leroy Sane’den şaşırtan bir destek gördüğü ifade edildi.

