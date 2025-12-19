UEFA Konferans Ligi'nin altıncı sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Ukrayna Ligi'nde zirveyi paylaşan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, takımın Avrupa performansına ilişkin gelen soruya tepki gösterdi.

UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Rijeka ile berabere kalarak lig aşamasını altıncı sırada bitirerek son 16 takım arasına adını yazdıran Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, takımın genel performansını değerlendirdi.

"OYUNCULARIM MÜKEMMEL BİR İŞ ÇIKARDI"

Zor şartlarda çalışarak önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Turan, "Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, onlarla gurur duyuyorum. Avrupa’daki herhangi bir turnuvada ilk sekize kalmak kolay değil, bu yüzden oyuncularım gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Herkese eşit süre vermeye çalıştım ve bu genç takımda herkesin bir şans bulduğuna inanıyorum. Uzun bir yolculuktu ve sürekli uzun seyahatler yapıyoruz; bu da çoğu zaman düzgün antrenman yapamamamız anlamına geliyor, hatta bazen maçtan iki gün önce hiç antrenman yapamıyoruz. Bu konuda çok fazla fırsatımız olmadı ama oyuncularım çok çalıştı. Onlarla gurur duyuyorum ve çok mutluyum." dedi.

"BUNUNLA GURUR DUYUYORUM"

Arda Turan, "Sezona Slovenya'da başladınız ve şimdi de son maçla burada bitirdiniz. Peki, Ljubljana'daki ilk maçtaki halinize göre daha mutlu musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Shakhtar Donetsk'in başında olmaktan ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Turan, "Elbette. Shakhtar'ın teknik direktörü olduğum için mutluyum, bununla gurur duyuyorum, bunu her gün hissediyorum ve bu yüzden her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Shakhtar'ı çalıştırma fırsatı verdiği için Yüce Allah'a her zaman minnettar olacağım ve bunun kendi gelişimim ve takımın ilerlemesi için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu her gün düşünüyorum. Elbette bazen hatalar yapıyorum ama kulüp, oyuncular ve organizasyonumuz bunları telafi etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Birbirimizi sürekli destekliyoruz, bu yüzden şu anki konumumuzdan çok memnunum. Bu başarının değerini tam olarak bildiğim için daha da heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

"BU TÜR GÖRÜŞLERİ ASLA KABUL ETMİYORUM"

"Konferans Ligi'nde yolunuza devam ediyorsunuz ve bazıları, Legia ve Rijeka dışında karşılaştığınız rakiplerin seviyesinin çok yüksek olmadığını düşünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna tepkili bir cevap veren Arda Turan, "Geçen yıl Chelsea bu turnuvayı kazandı. Futbola saygısızlık etmek istemem çünkü futbol her zaman sürprizlerle doludur. Bu tür görüşleri asla kabul etmiyorum ve bunların sahaya hiç çıkmamış kişilerden geldiğine inanıyorum. Rakibiniz ister bir kulübün akademisi olsun ister U19 takımı, her maç zordur. Oyuna ve rakiplere saygı duymak gerekir. Konferans Ligi’ndeki rakiplerimize baktığımızda, İrlanda şampiyonuna karşı oynadık ve şimdi de Hırvatistan şampiyonuna karşı oynuyoruz. Bu yüzden bu görüşü yüzde bir bile kabul etmiyorum çünkü bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum. Oyuncularımın ortaya koyduğu çalışmaya son derece olumlu bakıyorum, buna içtenlikle saygı duyuyorum ve bundan çok mutluyum. Uzun yolculuklarla geçen çok zorlu altı ay geçirdik. Bazı yolculuklar 15-16 saate kadar sürdü, bu yüzden futbola saygı duymak zorundasınız çünkü futbol birçok sürpriz barındırır. Daha küçük kulüplerle oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz birçok şampiyonluğu hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Beni en çok heyecanlandıran ve uğruna çabaladığım şeyin ne olduğunu sorarsanız, o da Konferans Ligi’ni kazanmak." diye konuştu.

