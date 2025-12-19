Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Yönet, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile ilgilendiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16 haftada topladığı 16 puanla 12'nci sırada bulunan Konyaspor'da Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, devre arasında takıma 4 takviye yapmak istediklerini belirtti.

"BERKAN VE AHMED DE LİSTEMİZDE"

Radyospor'da 'Derinpas' programına konuk olan Yönet, "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz bahis soruşturmasında ceza aldı, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ocak ayında 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmet Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde" dedi.

Ahmed Kutucu, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü kaydetti

"TARAFTARLA ARASINDA SORUN OLDU"

Teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasına değinen Cengiz Yönet, "Recep hocayı yönetim olarak seviyorduk. Gayet uyumlu çalıştık. Ancak bir süre sonra taraftarla arasında sorun yaşandı. Yollarımız o yüzden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar

