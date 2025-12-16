Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 4-0 kazandı. Maçın ardından İlker Yağcıoğlu, 90 dakikayı yorumladı.

Anderson Talisca, Konyaspor karşısında 2 golle yıldızlaştı

"KONYASPOR'U ÇARESİZ BIRAKTI"

TRT Spor'da konuşan Yağcıoğlu, “Galatasaray ve Başakşehir maçları biraz moralleri bozdu. Brann maçı, üstüne bu maç Fenerbahçe adına rüzgarı arkasına aldığı maçlar oldu. İlk 45 dakikayla ilgili söyleebileceğim tek şey mükemmel, daha iyisi olamaz. Çeşitlilik anlamında müthiş işler. Konyaspor Fenerbahçe kalesine gelemedi. İstatistiklere baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Alvarez tek, Fred hücuma destek veren bir oyuncu. Fred, Talisca, Asensio, Kerem... Bekler de geldi bugün. Konyaspor'un ilk yarıda yapacağı bir şey kalmadı. Fenerbahçe hem doğru baskı yaptı, hem de doğru sayıda adamla hücuma çıktığı için açıkcası Konyaspor'u çaresiz bıraktı. Talisca 2 maçta 5 gol, çok kıymetli. Asensio'ya geldiğinde herkes ne yapacak diye beklemeye başladı. Asensio da öyle bir oyuncu" şeklinde konuştu.

İlker Yağcıoğlu

"ROBOT DEĞİLLER"

Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe adına ikinci 45 dakikanın böyle gitmesini de normal karşılıyorum. Brann maçı, sonrasında buraya gelip ilk yarıda maçı bitiyorsun. Hiç kimse 'Fenerbahçe neden kaleye gitmiyor?' demesin. Oyuncular hem sakatlanmamak adına hem de yorgunluğun verdiği halsizlik ikinci yarıyı idare ettiler. Bunu son derece normal karşılıyorum. Aksini söyleyenler de olacaktır, sabaha kadar konuşurum. Öyle kolay değil bu işler. Robot değiller. İlk 45 dakika için müthiş bir Fenerbahçe diyorum. Devre arasının gelmesi de bir anlamda kötü olacak. Ritmi yakalayıp gitmek istiyorsun. Eyüpspor ve Beşiktaş maçı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ARTIK BAĞLARINI KOPARMIŞ"

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen ve takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katılmayarak direkt soyunma odasının yolunu tutan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski hakkında İlker Yağcıoğlu, "Bir tane sıkıntı var. Szymanski direkt soyunma odasına gitmiş. Galiba o artık Fenerbahçe'yle bağlarını koparmış. İştahlı da değildi, hata yaptı. Taraftar da tepki gösterdi. Sanki orada ayrılık kesin gibi” dedi.

Takım arkadaşları galibiyeti kutlarken, Sebastian Szymanski kutlamalara katılmadı

