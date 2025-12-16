Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4 golle geçtiği maçta sarı lacivertlilerin kazandığı penaltıya itiraz eden kaleci Bahadır Güngördü'ye açıklamada bulunan hakem Ozan Ergün'ün sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0'la mağlup ederken karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ün sözleri tartışma konusu oldu.

VAR UYARDI, PENALTI KARARI ÇIKTI

Müsabakanın 24. dakikasında Fenerbahçeli forvet Jhon Duran, Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesiyle yerde kalırken VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi.

"VAR VERDİ, BEN NE YAPAYIM!"

Penaltı kararının ardından itiraz eden Konyasporlu kaleci Bahadır Güngördü ile konuşan hakem Ergün'ün "VAR (Sarper Barış Saka) verdi, ben ne yapayım" dediği görüldü.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Son kararı kendisi vermesi gereken orta hakem Ozan Ergün’ün bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

PENALTIYI TALISCA GOLE ÇEVİRDİ

Fenerbahçe'nin maçın 26. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararı sonucunda verildi. Müsabakanın 24. dakikasında Jhon Duran, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün pozisyonu devam ettirirken, VAR hakemi izlemesi için 25. dakikada hakemi kenara çağırdı.

Pozisyonu ekrandan izleyen Ergün, 26. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 28. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Penaltı anı

