Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin Teknik Direktörü Tedesco'nun her geçen hafta takımı geliştirdiğini söyleyen Dilmen, devre arasındaki transfer planına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OYUNU DEĞİŞTİRDİ, OYUNCULARI DEĞİL"

Fenerbahçe'nin oyun anlayışı ve Tedesco'nun yönetimi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Tedesco yeni bir ülke yeni bir lig. Kolay değil. Demoralize bir ortam. Takımı yeni tanımaya çalışıyor. Milli maç aralarında toparlama şansı olabilir derken her geçen hafta hatasından dönebiliyor, bize göre hata. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Belirli bir oyun planı oluşturmaya çalışıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Fenerbahçe manşetim şu; oyunu değiştirdi, oyuncuları değil. Bu oyuncularla farklı bir şey oynamak istiyordu. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu, Başakşehir maçından beri oynadı." dedi.

"YÜZDE BİR MİLYON ALINACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sarı lacivertlilerin transfer planına ilişkin de konuşan Dilmen, "Şimdi transfer felsefesi değişecek. Bütçeler çok önemli. Lewandowski tamam, kim hayır der. Sörloth kim hayır der. Ama bütçeler de lazım. Şimdi kafasında 8 numara biraz yumuşadı gibi hocanın Fred'den dolayı. Ama yüzde bir milyon alınacak gibi gözüküyor. Avrupa kupalarında inşallah Fenerbahçe nisanı görecek en az, kupa trafiği de başlıyor." ifadelerini kullandı.

